Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 172a Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
1. Nhập liệu sổ sách, chứng từ trên phần mềm kế toán liên quan đến việc nhập xuất kho
2. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
3. In tem phiếu dán thành phẩm
4. Điều phối và giám sát lịch xe tải lấy hàng, giao hàng
5. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, Kho vận,...
2. Tin học: thành thạo MS Office
3. Ưu tiên kinh nghiệm về kế toán kho công trình xây dựng trong lĩnh vực nhôm kính
4. Ưu tiên Nam. Độ tuổi từ 30 - 38 tuổi, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
5. Có thể làm thêm giờ theo lịch xuất nhập hàng hóa
6. Có trách nhiệm trong quá trình làm việc, tuân thủ theo quy định & nguyên tắc làm việc
7. Kỹ năng: báo cáo, tổ chức và sắp xếp, cẩn thận.
Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thử việc 02 tháng nhận lương ( 85% lương chính thức).
2.Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);
3. Phép năm đầy đủ: 12 ngày phép/ năm, có cơ hội thăng tiến trong công việc ổn định và lâu dài.
4. Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD TÂN NAM LỘC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
