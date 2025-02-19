Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP VIKO làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thôn Quý Khê, Xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, kiểm kê các loại hàng hóa

Lập chứng từ xuất kho và nhập kho

Hoàn thành các chứng từ ghi chép, sổ sách, thực hiện chứng nhận giấy tờ để báo cáo với cấp trên theo quy định, đối chiếu lại hàng hóa thực tế và trên sổ ghi chép.

Phối hợp với bộ phận Kho để quản lý hàng hóa, chứng từ

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Sử dụng thành thao tin học văn phòng

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc

Tập trung cao độ và tỉ mỉ

Trung thực, nhiệt tình, có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY CP VIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày Lễ theo quy định của Pháp luật

Lương hấp dẫn theo năng lực

Được đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng công việc và vai trò của cá nhân trong công ty;

Được đào tạo để phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngành...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VIKO

