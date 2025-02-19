Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP VIKO làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP VIKO
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CP VIKO

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CP VIKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thôn Quý Khê, Xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, kiểm kê các loại hàng hóa
Lập chứng từ xuất kho và nhập kho
Hoàn thành các chứng từ ghi chép, sổ sách, thực hiện chứng nhận giấy tờ để báo cáo với cấp trên theo quy định, đối chiếu lại hàng hóa thực tế và trên sổ ghi chép.
Phối hợp với bộ phận Kho để quản lý hàng hóa, chứng từ
Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thao tin học văn phòng
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
Tập trung cao độ và tỉ mỉ
Trung thực, nhiệt tình, có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY CP VIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày Lễ theo quy định của Pháp luật
Lương hấp dẫn theo năng lực
Được đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng công việc và vai trò của cá nhân trong công ty;
Được đào tạo để phát triển kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngành...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP VIKO

CÔNG TY CP VIKO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quý Khê, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

