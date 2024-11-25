Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô A12A KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Cập nhật các chứng từ nhập, xuất kho
Thao tác số liệu nhập - xuất trên phần mềm Fast
Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm, NVL, CCDC
Kiểm kê kho định kỳ và đột xuất. Ký xác nhận số liệu thực tế kiểm kê. Lưu biên bản kiểm kê
So sánh thành phẩm nhập kho giữa các tháng
Đối chiếu số liệu tồn kho giữa phần mềm kho, Fast internal và Fast external hàng tháng. Tìm nguyên nhân chênh lệch
Trình ký, lưu trữ và báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng hoặc Đại học
Kế toán/ tài chính/ kiểm toán
Phần mềm kế toán (Fast) + excel thông thạo + tiếng anh khá (Ưu tiên)
Giao tiếp, sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Tối thiểu 1 năm kế toán kho ở công ty sản xuất
Kế toán/ tài chính/ kiểm toán
Phần mềm kế toán (Fast) + excel thông thạo + tiếng anh khá (Ưu tiên)
Giao tiếp, sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Tối thiểu 1 năm kế toán kho ở công ty sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm 2 lần/năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Có xe đưa rước từ Quận 6, Quận 5, Quận 1, Quận 4, Quận 8
- Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
- Xem xét tăng lương hàng năm
- Phụ cấp tiếng Anh
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm 2 lần/năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Có xe đưa rước từ Quận 6, Quận 5, Quận 1, Quận 4, Quận 8
- Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng
- Xem xét tăng lương hàng năm
- Phụ cấp tiếng Anh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI