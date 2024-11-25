Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A12A KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc

Cập nhật các chứng từ nhập, xuất kho

Thao tác số liệu nhập - xuất trên phần mềm Fast

Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm, NVL, CCDC

Kiểm kê kho định kỳ và đột xuất. Ký xác nhận số liệu thực tế kiểm kê. Lưu biên bản kiểm kê

So sánh thành phẩm nhập kho giữa các tháng

Đối chiếu số liệu tồn kho giữa phần mềm kho, Fast internal và Fast external hàng tháng. Tìm nguyên nhân chênh lệch

Trình ký, lưu trữ và báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Cao đẳng hoặc Đại học

Kế toán/ tài chính/ kiểm toán

Phần mềm kế toán (Fast) + excel thông thạo + tiếng anh khá (Ưu tiên)

Giao tiếp, sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Tối thiểu 1 năm kế toán kho ở công ty sản xuất

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lễ, tết hàng năm và tham gia các hoạt động Team buliding hàng năm 2 lần/năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Có xe đưa rước từ Quận 6, Quận 5, Quận 1, Quận 4, Quận 8

- Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

- Xem xét tăng lương hàng năm

- Phụ cấp tiếng Anh

Cách Thức Ứng Tuyển

