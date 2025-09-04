Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán kế toán: Ghi nhận, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm (báo cáo kết quả kinh doanh)

- Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán: Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp vvv; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, giữa kế toán và thủ quỹ, kho, công nợ

- Quản lý chứng từ, hồ sơ kế toán, xuất hóa đơn

- Hỗ trợ công việc sự kiện khi cần thiết

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Có nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn.

- Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà hàng

Tại Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

- Phụ cấp bửa ăn tối khi có sự kiện Công ty - Gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy

