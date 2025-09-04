Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hạch toán kế toán: Ghi nhận, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
-
:
- Lập báo cáo tài chính định kỳ tháng/quý/năm (báo cáo kết quả kinh doanh)
- Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán: Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp vvv; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, giữa kế toán và thủ quỹ, kho, công nợ
- Quản lý chứng từ, hồ sơ kế toán, xuất hóa đơn
- Hỗ trợ công việc sự kiện khi cần thiết
- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
- Có nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn.
- Khả năng tính toán tốt và nhạy bén với số liệu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà hàng
Tại Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy Thì Được Hưởng Những Gì
Khác
- Phụ cấp bửa ăn tối khi có sự kiện Công ty - Gửi xe miễn phí
- Phụ cấp bửa ăn tối khi có sự kiện Công ty - Gửi xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
