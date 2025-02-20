Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

• Kế toán thanh toán (tiền mặt, tiền gửi)

• Kế toán kho (Nhập NVL, xuất kho NVL cho sản xuất)

• Đối chiếu công nợ nhà cung cấp

• Các công việc khác theo sự phân công ban lãnh đạo

• Hạch toán các chi phí nghiệp vụ khác khi có phát sinh

• Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, thống kê, ngân hàng,…

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

• Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

• Biết cơ bản phần mềm kế toán Misa

• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn

• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc

QUYỀN LỢI:

• Hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ….

• Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi của NLĐ mà luật định

Nghỉ phép có lương

12-14 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam

