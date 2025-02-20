Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Kế toán thanh toán (tiền mặt, tiền gửi)
• Kế toán kho (Nhập NVL, xuất kho NVL cho sản xuất)
• Đối chiếu công nợ nhà cung cấp
• Các công việc khác theo sự phân công ban lãnh đạo
• Hạch toán các chi phí nghiệp vụ khác khi có phát sinh
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, thống kê, ngân hàng,…
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh
• Biết cơ bản phần mềm kế toán Misa
• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc
QUYỀN LỢI:
• Hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ….
• Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi của NLĐ mà luật định
Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép có lương
12-14 ngày phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
