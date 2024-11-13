Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 254 KCD Nam Long, Đường Số 8, Phường Tân Thuận Đông, , Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đặt và nhận hàng từ các nhà cung cấp, kiểm kê hàng hoá đầu vào và đầu ra.
Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày và hàng tháng.
Theo dõi lượng đơn đầu vào, đầu ra mỗi ngày.
Lập báo cáo tài chính tháng.
Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân côg của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiêm từ 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng ( Excel, Work,...).
Trung Thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên nữ, sống tại quận 7.
Tại CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 780.000 VNĐ/ tháng.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
