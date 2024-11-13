Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 KCD Nam Long, Đường Số 8, Phường Tân Thuận Đông, , Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đặt và nhận hàng từ các nhà cung cấp, kiểm kê hàng hoá đầu vào và đầu ra.

Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí hàng ngày và hàng tháng.

Theo dõi lượng đơn đầu vào, đầu ra mỗi ngày.

Lập báo cáo tài chính tháng.

Thực hiện các công việc kế toán khác theo sự phân côg của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiêm từ 1 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng ( Excel, Work,...).

Trung Thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên nữ, sống tại quận 7.

Tại CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa: 780.000 VNĐ/ tháng.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM SERVICES TRADING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin