Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 119 Trần Duy Hưng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Làm HĐLĐ, xử lý các vấn đề liên quan đến BHXH...
- Lên báo cáo tồn kho
- Hỗ trợ quản lý làm soát báo cáo khối lượng
- Mua vật tư

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm ngay
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương 8.000.000đ
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...
- Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm
- Khám sức khỏe định kỳ 2/ năm
- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc
-Môi trường làm việc: đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 119 Trần Duy Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

