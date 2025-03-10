Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 119 Trần Duy Hưng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Làm HĐLĐ, xử lý các vấn đề liên quan đến BHXH...
- Lên báo cáo tồn kho
- Hỗ trợ quản lý làm soát báo cáo khối lượng
- Mua vật tư
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi làm ngay
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương 8.000.000đ
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...
- Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm
- Khám sức khỏe định kỳ 2/ năm
- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc
-Môi trường làm việc: đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
