Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 119 Trần Duy Hưng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Làm HĐLĐ, xử lý các vấn đề liên quan đến BHXH...

- Lên báo cáo tồn kho

- Hỗ trợ quản lý làm soát báo cáo khối lượng

- Mua vật tư

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi làm ngay

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương 8.000.000đ

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...

- Nghỉ phép 12 ngày / 1 năm

- Khám sức khỏe định kỳ 2/ năm

- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc

-Môi trường làm việc: đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CẨU THÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin