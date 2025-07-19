Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Đạo Ngạn 2, Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán.
Lập phiếu xuất kho bán hàng theo đơn và chuyển cho bộ phận giao hàng.
Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định và yêu cầu của bộ phận kinh doanh.
Phối hợp kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Uu tiên có kinh nghiệm kế toán nội bộ tại doanh nghiệp sản xuất/thương mại/dịch vụ
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực. Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thưởng hiệu suất làm việc.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đóng BHXH đầy đủ
Thưởng các dịp lễ Tết, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

CÔNG TY TNHH PLASTIC HỒNG PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Quang Biểu ,Xã Quang Châu , Huyện Việt Yên ,Tỉnh Bắc Giang ,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

