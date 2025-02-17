Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nhận phiếu mua hàng của NCC từ kho, nhập số liệu vào phần mềm. Theo dõi, quản lý hàng hóa trên phần mềm, phối hợp với kho để so sánh với hàng thực tế

- Đối chiếu công nợ đầu vào (một phần) và công nợ đầu ra

- Mua sắm CCDC, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, VPP

- Chấm công, tính lương thưởng cho người lao động

- Thực hiện tăng giảm BHXH và làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động

- Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự

- Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa của Công ty

- Kiểm soát và theo dõi các chi phí hành chính

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc