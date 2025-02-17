Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP
- Hà Nội: Ô số 2
- BT7 Khu đô thị mới Vân Canh, xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận phiếu mua hàng của NCC từ kho, nhập số liệu vào phần mềm. Theo dõi, quản lý hàng hóa trên phần mềm, phối hợp với kho để so sánh với hàng thực tế
- Đối chiếu công nợ đầu vào (một phần) và công nợ đầu ra
- Mua sắm CCDC, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, VPP
- Chấm công, tính lương thưởng cho người lao động
- Thực hiện tăng giảm BHXH và làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động
- Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự
- Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa của Công ty
- Kiểm soát và theo dõi các chi phí hành chính
- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm trong công ty về mảng thực phẩm
- Trình độ Cao đẳng trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa và các nghiệp vụ kế toán.
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ICP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
