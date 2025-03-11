Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 3B, Ngõ 121, Đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Tiếp nhận, phân loại các chứng từ, văn bản gửi đến công ty.

- Bảo quản, sắp xếp lưu trữ công văn, hợp đồng, tài liệu.

- Làm hợp đồng mua bán với nhà cung cấp, theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đầu ra, đầu vào phối hợp với kế toán trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

- Làm các công việc liên quan đến ngân hàng

- Các công việc văn phòng khác khi được giao

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.

- Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 triệu trở lên (thoả thuận theo năng lực)

- Phúc lợi: Đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép năm và thưởng theo quy định của công ty.

- Thời gian làm việc 8h/ngày

- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần: Sáng 7h45 đến 11h45, chiều 13h15 đến 17h15

- Thứ 7 nghỉ sớm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thái Bình Dương

