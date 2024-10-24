Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CEC Liễu Giai - Tầng 3, Tòa nhà Liễu Giai Tower, 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện hiệu quả công việc chuyên môn kế toán, tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT,.. Lập các báo cáo tài chính, bảng cân đối Kế toán. Thống kê và tổng hợp các số liệu kế toán khi có yêu cầu. Hướng dẫn các nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối mọi hoạt động và giải đáp thắc mắc. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý. Kiểm soát doanh thu chi phí các chi nhánh , kiểm tra chứng từ thực tế tại các cơ sở Kiểm soát các báo cáo lương và làm bảng tổng hợp lương hàng tháng, thanh toán lương cho toàn bộ nhân viên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Có 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp. Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán. Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo. Có kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin.

Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000 – 14,000,000/tháng (thỏa thuận) Thưởng tháng lương thứ 13 cố định. Tham gia các hoạt động Team Building, du lịch công ty hằng năm. Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng. Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo quy định chính sách của công ty. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada

