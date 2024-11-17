Tuyển Kế toán Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Showroom BMW Giải Phóng - Số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu.

Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán công nợ.

Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.

Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.

Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng

Theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.

Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe.

Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng hàng tháng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

• Kinh nghiệm trên 01 năm làm việc trong lĩnh vực TCKT, ưu tiên có kinh nghiệm ở Kế toán lĩnh vực ô tô ở công ty bên ngoài.

• Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm;

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ;

Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:10- 14 triệu VND

- Phúc lợi toàn diện: Cơm ca (40.000/bữa), đồng phục, hỗ trợ cước điện thoại, chi phí công tác

