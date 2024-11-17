Tuyển Kế toán Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
- Hà Nội: Showroom BMW Giải Phóng
- Số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu.
Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán công nợ.
Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.
Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.
Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.
Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe.
Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng hàng tháng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm trên 01 năm làm việc trong lĩnh vực TCKT, ưu tiên có kinh nghiệm ở Kế toán lĩnh vực ô tô ở công ty bên ngoài.
• Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm;
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ;
Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Phúc lợi toàn diện: Cơm ca (40.000/bữa), đồng phục, hỗ trợ cước điện thoại, chi phí công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI