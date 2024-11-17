Tuyển Kế toán Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Showroom BMW Giải Phóng

- Số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Nhận hồ sơ xe và hóa đơn đầu vào, hạch toán nhập kho và đối chiếu.
Lập bảng kê theo dõi công nợ và kế hoạch thanh toán công nợ.
Định kỳ thực hiện kiểm kê xe lưu kho.
Cập nhật thông tin hợp đồng và theo dõi giá từng loại xe, chương trình bán hàng.
Thực hiện xuất kho ghi nhận giá vốn, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi công nợ phải thu, tiến độ thu tiền trong hợp đồng, đối chiếu công nợ với từng đối tượng liên quan.
Hạch toán chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh xe.
Tổng hợp và xác nhận bảng kê bán hàng hàng tháng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
• Kinh nghiệm trên 01 năm làm việc trong lĩnh vực TCKT, ưu tiên có kinh nghiệm ở Kế toán lĩnh vực ô tô ở công ty bên ngoài.
• Am hiểu luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm;
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ;

Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:10- 14 triệu VND
- Phúc lợi toàn diện: Cơm ca (40.000/bữa), đồng phục, hỗ trợ cước điện thoại, chi phí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 lê văn lương, thanh xuân, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

