Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Hàng Khoai - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm

1- Kế toán xuất hóa đơn:

- Tiếp nhận, kiểm tra thông tin về yêu cầu xuất hóa đơn từ Phòng Kinh doanh/Phòng Bán lẻ, thực hiện đối chiếu với số lượng giao nhận, giá trị xuất bán thực tế.

- Ghi chép các nghiệp vụ thu tiền Ngân hàng để theo dõi, cập nhật tình hình xuất hóa đơn cho Khách hàng.

- Trao đổi, thống nhất với Khách hàng về nội dung và thông tin ghi trên hóa đơn.

- Hạch toán hóa đơn bán hàng trên phần mềm, lập hóa đơn GTGT và gửi cho Khách hàng hoặc lái xe để mang theo khi đi đường.

- Cập nhật thông tin về Khách hàng trên phần mềm kế toán.

- Theo dõi tiến độ và cập nhật tình hình thanh toán của Khách hàng cho Phòng Kinh doanh đối với các Hợp đồng gia công khuôn mẫu.

- Theo dõi và thống kê tình hình xuất hóa đơn cho Khách hàng.

- Cập nhật giá bán trên phần mềm khi phát sinh sản phẩm mới hoặc có thay đổi giá bán.

2- Đối soát công nợ:

- Theo dõi, đôn đốc Khách hàng thanh toán công nợ .

- Thực hiện đối chiếu công nợ xuất hóa đơn với Khách hàng.

3- Công việc khác:

- Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và Trưởng phòng (nếu có).

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Kỹ năng:

Kỹ năng:

Làm việc nhóm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp tốt

3. Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên.

4. Sức khỏe, tính cách:

- Có sức khỏe tốt

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm cao đối với công việc

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 12M – 13M

2. Văn phòng Sang – Xịn – Mịn giữa lòng phố cổ Hà Nội.

3. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe và nhiều phúc lợi khác... 4. Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc. 5. BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ tết theo chế độ công ty 6. Được đào tạo chuyên nghiệp để phát triển bản thân. 8. Tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần hoặc theo năng lực/ công việc. 9. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

