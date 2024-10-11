Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38, ngách 1, đường 25m Tân Triều Mới, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kiểm soát hàng hóa, nguyên vật liệu kho hàng.
- Xuất nhập hàng hóa; Lập phiếu xuất – nhập kho. Kiểm tra tính hợp lệ các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/ nhập kho. Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho.
- Theo dõi hàng tồn kho: Kiểm tra việc ghi chép số liệu, kiểm kê, đối chiếu số lương trên sổ sách và tại kho. Kiểm tra và nhập số liệu hàng hóa vào sổ sách và phần mềm. Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có số liệu sai sót, thiếu hụt,..
- Hạch toán việc xuất – nhập hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các mục chi phí.
- Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất- nhập định kỳ theo quy định và danh mục.
- Lập báo cáo xuất- nhập- tồn và các báo cáo liên quan theo cầu từ ban lãnh đạo.
2. Kiểm soát việc thực hiện các chính sách về kế toán tài chính của Công ty:
• Lập và kiểm soát Doanh thu, Chi phí theo chỉ tiêu Tài chính hàng tháng, Quý, Năm của Công ty.
• Kiểm soát dòng tiền Công ty, tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán:
• Trích /xuất dữ liệu từ phần mềm bán hàng chuyên dụng, và từ các đơn vị sàn thương mại điện tử : shopee, lazada,tiktok nhằm mục đích kiểm soát, đối chứng.
• Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.
• Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.
• Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.
• Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.
• Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.
• Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.
• Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống Quy trình, quy định quản lý, vận hành giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính.
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại vị trí tương đương liên quan đến ngành hàng thời trang.
- Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các chính sách về thuế.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán
- Trung thực và cẩn thận trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.
- Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Địa chỉ: Số 38, ngách 1, đường 25m Tân Triều Mới, Thanh Trì, Hà Nội.

Tại Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tháng: 12-15 Triệu/ Tháng.
- Làm việc trong môi trường năng động cởi mở.
- Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT,BHTN,..
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty ( du lịch, nghỉ phép, thưởng lễ Tết, liên hoan hang tháng,.)
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế

Công Ty TNHH Sports Plus Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, Ngõ 43 Chùa Bộc, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

