Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Lưu trữ thông tin số liệu vật tư hàng hoá và lập chứng từ, báo cáo;

- Thu thập, tổng hợp, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn;

- Theo dõi và quản lý công nợ; đề xuất, lên kế hoạch thanh toán và đối chiếu các kết quả với công nợ;

- Phối hợp với các phòng để hoàn thiện công việc hiệu quả hơn;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm chuyên kế toán vật tư công nợ, đã và đang làm việc trong mội trường công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vốn ngân sách nhà nước;

- Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và trung thực;

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán;

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Kế toán vật tư công nợ 14 triệu/tháng (đã bao gồm BHXH) + cơm trưa 30.000đ/bữa tại Văn phòng;

+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh, thân thiện

+ Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

+ Được đào tạo, hướng dẫn thêm, để đáp ứng với yêu cầu của công việc;

+ Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát...theo quy định chung của Công ty

+ Thưởng thành tích công việc, nâng lương theo quy định hiện hành của công ty

+ Thời gian thử việc: 02 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai

