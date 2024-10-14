Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
- Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Kế Toán:
Thực hiện công tác thu chi, ghi sổ, lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tháng
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, chứng minh thu chi
Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả
Thu mua:
Tìm kiếm, thu thập thông tin về các NCC đáp ứng vật tư/nguyên vật liệu sản xuất/hoạt động
Nhận đặt hàng - xác nhận đơn hàng - nghiệm thu - nhập kho
Theo dõi tiến độ đơn hàng, thông tin đến các bộ phận liên quan, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận phòng ban liên hệ bảo hành sản phẩm.
Báo cáo, cập nhật dữ liệu vào hệ thống, phần mềm quản trị của công ty.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao Đẳng/Đại học Ngành tài chính kế toán
Kinh nghiêm từ 5 năm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán thu chi, kế toán bán hàng.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Sử dụng được các phần mềm kế toán (hiện tại công ty đang sử dụng PM Misa)
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng: thương lượng, đàm phá, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, kỹ năng làm việc độc và đội nhóm
Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14tr - 18tr
Phụ cấp cơm trưa
Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lộ trình phát triển và thăng tiến
CTY trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 (2 ngày thứ 7 làm việc online trong tháng - sau khi hết thời gian thử việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
