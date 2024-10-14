Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Kế Toán: Thực hiện công tác thu chi, ghi sổ, lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tháng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, chứng minh thu chi Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả Thu mua: Tìm kiếm, thu thập thông tin về các NCC đáp ứng vật tư/nguyên vật liệu sản xuất/hoạt động Nhận đặt hàng - xác nhận đơn hàng - nghiệm thu - nhập kho Theo dõi tiến độ đơn hàng, thông tin đến các bộ phận liên quan, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận phòng ban liên hệ bảo hành sản phẩm. Báo cáo, cập nhật dữ liệu vào hệ thống, phần mềm quản trị của công ty. Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thu mua: Tìm kiếm, thu thập thông tin về các NCC đáp ứng vật tư/nguyên vật liệu sản xuất/hoạt động Nhận đặt hàng - xác nhận đơn hàng - nghiệm thu - nhập kho Theo dõi tiến độ đơn hàng, thông tin đến các bộ phận liên quan, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận phòng ban liên hệ bảo hành sản phẩm.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao Đẳng/Đại học Ngành tài chính kế toán Kinh nghiêm từ 5 năm ở vị trí tương đương Nắm vững nghiệp vụ kế toán thu chi, kế toán bán hàng. Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Sử dụng được các phần mềm kế toán (hiện tại công ty đang sử dụng PM Misa) Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Kỹ năng: thương lượng, đàm phá, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, kỹ năng làm việc độc và đội nhóm

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14tr - 18tr Phụ cấp cơm trưa Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Lộ trình phát triển và thăng tiến CTY trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 (2 ngày thứ 7 làm việc online trong tháng - sau khi hết thời gian thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.