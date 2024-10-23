Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Big Belly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Nhận, kiểm tra việc tạo mã NCC, đối chiếu công nợ phải trả với NCC, lập kế hoạch thanh toán nợ NCC gửi kế toán thanh toán Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ nhập kho hàng hóa, ghi nhận công nợ phải trả Nhận, kiểm tra thông tin việc tạo mã SKU mới (quản lí Master data hàng hóa) Kiểm soát việc nhập, xuất hàng, kiểm soát việc điều chỉnh âm kho, hàng hủy, hàng hư hỏng,.. Lập kế hoạch kiểm kê kho: định kì, đột xuất Kiểm tra, chốt số liệu nhập - xuất - tồn hàng hóa, NVL Kiểm tra, đối chiếu, chốt số liệu tài khoản 152, 156, 331 nhóm NVL, HH Kiểm soát định mức, giá vốn thành phẩm Các công việc, báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của KTT, CFO, BOD

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển (Ưu tiên F&B, Bán lẻ,..) Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH Big Belly Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Cấp PC và CCDC làm việc Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Big Belly

