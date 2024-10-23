Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Big Belly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Big Belly
- Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Nhận, kiểm tra việc tạo mã NCC, đối chiếu công nợ phải trả với NCC, lập kế hoạch thanh toán nợ NCC gửi kế toán thanh toán
Kiểm tra và ghi sổ các chứng từ nhập kho hàng hóa, ghi nhận công nợ phải trả
Nhận, kiểm tra thông tin việc tạo mã SKU mới (quản lí Master data hàng hóa)
Kiểm soát việc nhập, xuất hàng, kiểm soát việc điều chỉnh âm kho, hàng hủy, hàng hư hỏng,..
Lập kế hoạch kiểm kê kho: định kì, đột xuất
Kiểm tra, chốt số liệu nhập - xuất - tồn hàng hóa, NVL
Kiểm tra, đối chiếu, chốt số liệu tài khoản 152, 156, 331 nhóm NVL, HH
Kiểm soát định mức, giá vốn thành phẩm
Các công việc, báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của KTT, CFO, BOD
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển (Ưu tiên F&B, Bán lẻ,..)
Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty TNHH Big Belly Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cấp PC và CCDC làm việc
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Big Belly
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
