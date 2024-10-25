Tuyển Kế Toán thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Kế Toán thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ từ các phòng ban công ty và thực hiện kiểm tra hồ sơ --> hạch toán --> làm lệnh chuyển tiền
Kiểm tra công nợ, đề nghị tạm ứng - thanh toán, hóa đơn, đơn hàng/ hợp đồng, phương thức thanh toán, đề xuất, so sánh giá, 2-3 báo giá gốc, tờ trình phê duyệt PAKD của hạng mục mua, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý quyết toán, biên bản vật tư đầu. Khai báo mã khách, tên, địa chỉ, MST NCC mới. Hạch toán thanh toán trên UNC ghi nhận đúng mã khách.
Kiểm tra công nợ, đề nghị tạm ứng - thanh toán, hóa đơn, đơn hàng/ hợp đồng, phương thức thanh toán, đề xuất, so sánh giá, 2-3 báo giá gốc, tờ trình phê duyệt PAKD của hạng mục mua, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý quyết toán, biên bản vật tư đầu.
Khai báo mã khách, tên, địa chỉ, MST NCC mới. Hạch toán thanh toán trên UNC ghi nhận đúng mã khách.
Kiểm tra đề nghị thanh toán, phiếu yêu cầu sửa chữa, mua sắm của bộ phận, tờ trình phê duyệt chủ trương, đề xuất, 2-3 báo giá, đơn hàng, hợp đồng, nghiệm thu từng bộ phận, các chứng từ giải trình liên quan khác về hiệu quả kinh doanh, tỷ lệ lãi, chứng nhận, kiểm định v...vv
Rà Soát, Kiểm tra các đơn hàng xuất bán đúng, hợp lệ, hợp pháp ---> xuất hóa đơn cho khách hàng
Kiểm tra, Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của công ty (Thuế) - Hướng kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ PS ...
Hạch toán các hóa đơn đầu vào, đầu ra, hóa đơn chi phí Kiểm tra, kiểm soát các khoản Thanh toán, hạch toán các khoản phải thu của khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ Tổng hợp số liệu,kiểm tra, kiểm soát doanh thu, công nợ, khách hàng Kiểm tra tính chiết khấu, khuyến mại cho khách hàng Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin,sắp xếp, tổ chức luôn chuyển lưu trữ chứng từ gọn gàng, khoa học Báo cáo tài chính
Hạch toán các hóa đơn đầu vào, đầu ra, hóa đơn chi phí
Kiểm tra, kiểm soát các khoản Thanh toán, hạch toán các khoản phải thu của khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ
Tổng hợp số liệu,kiểm tra, kiểm soát doanh thu, công nợ, khách hàng
Kiểm tra tính chiết khấu, khuyến mại cho khách hàng
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin,sắp xếp, tổ chức luôn chuyển lưu trữ chứng từ gọn gàng, khoa học
Báo cáo tài chính

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán Tỉ mỉ, cận thẩn và có trách nhiệm trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán
Tỉ mỉ, cận thẩn và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp ăn trưa và chi phí gửi xe Thưởng, đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức. Du lịch, tham gia hoạt động hàng năm. Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt.
Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp ăn trưa và chi phí gửi xe
Thưởng, đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.
Du lịch, tham gia hoạt động hàng năm.
Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

