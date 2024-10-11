Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CTY TNHH SUBRON VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà phố Valora Island, xã Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1.Kế toán các khoản nội bộ, xuất lượng, đóng bảo hiểm hàng tháng cho nhân viên công ty

2.Quản lý tài khoản công ty, quản lý hoá đơn công ty

3.Xuất hoá đơn, làm chi phi cty, khai báo thuế,lưu giữ về nhưng giấy tờ hồ sơ cty

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp trung cấp trở đi, chuyên ngành liên quan đến kế toán

2.Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

3.Ưu tiên có kinh ngiệp về bán hàng online và dịch vụ du lịch

Tại CTY TNHH SUBRON VN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Ngày lễ nghỉ theo nhà nước.

2. BHXH, BHYT đầy đủ.

3. Lương 13.

4. Phép năm 12 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH SUBRON VN

