Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH BELWEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD

Mức lương 600 - 700 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 695 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 600 - 700 USD

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán

- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn thu chi

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao

- Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan

- Thành thạo Word, Excel

- Biết 1 ngoại ngữ

- Có kinh nghiệm 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm làm thuế)

- Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu được áp lực công việc, chịu khó và chăm chỉ

-Yêu thương động vật. Không ngại môi trường có chó mèo

- Có ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH BELWEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT ngay sau khi kí hợp đồng lao động.

- Phúc lợi đầy đủ: Du lịch hằng năm, thưởng lễ tết, nghỉ phép.

- Lương khởi điểm 15 - 18tr, phụ cấp sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BELWEE

