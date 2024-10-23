Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH BELWEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD

CÔNG TY TNHH BELWEE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH BELWEE

Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 695 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 600 - 700 USD

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán
- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn thu chi
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao
- Tiếp nhận thông tin khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan
- Thành thạo Word, Excel
- Biết 1 ngoại ngữ
- Có kinh nghiệm 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm làm thuế)
- Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó và chăm chỉ
-Yêu thương động vật. Không ngại môi trường có chó mèo
- Có ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH BELWEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT ngay sau khi kí hợp đồng lao động.
- Phúc lợi đầy đủ: Du lịch hằng năm, thưởng lễ tết, nghỉ phép.
- Lương khởi điểm 15 - 18tr, phụ cấp sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BELWEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

