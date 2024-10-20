Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hà nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
+ Theo sự phân công của trưởng nhóm
+ Tạo báo cáo nhập xuất tồn kho
+Cập nhật thu chi công nợ, doanh thu, doanh số (sử dụng excel)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu: Trung thực, tự giác, ham học hỏi
Có kiến thức về nhập xuất tồn kho, công nợ là 1 lợi thế
Sử dụng excel tốt, linh hoạt các hàm là 1 lợi thế
Biết VBA là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng (100% lương)
Lương (7 -:- 10) triệu + thưởng hiệu suất hàng tháng ( nhận lương mùng 10 hàng tháng)
+ thưởng tết (tối đa 02 tháng)
Nghỉ lễ tết theo quy định
Đóng BH theo luật LĐ
Hỗ trợ cơm trưa
Xét tăng lương mỗi 6 tháng
Được đào tạo nghiệp vụ sâu về quản lý vận hành nhập xuất tồn kho, công nợ, nhà hàng, sản xuất
Đào tạo VBA cơ bản và nâng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
