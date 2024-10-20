Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam dư, Lĩnh nam, Hoàng mai, Hà nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Theo sự phân công của trưởng nhóm

+ Tạo báo cáo nhập xuất tồn kho

+Cập nhật thu chi công nợ, doanh thu, doanh số (sử dụng excel)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu: Trung thực, tự giác, ham học hỏi

Có kiến thức về nhập xuất tồn kho, công nợ là 1 lợi thế

Sử dụng excel tốt, linh hoạt các hàm là 1 lợi thế

Biết VBA là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng (100% lương)

Lương (7 -:- 10) triệu + thưởng hiệu suất hàng tháng ( nhận lương mùng 10 hàng tháng)

+ thưởng tết (tối đa 02 tháng)

Nghỉ lễ tết theo quy định

Đóng BH theo luật LĐ

Hỗ trợ cơm trưa

Xét tăng lương mỗi 6 tháng

Được đào tạo nghiệp vụ sâu về quản lý vận hành nhập xuất tồn kho, công nợ, nhà hàng, sản xuất

Đào tạo VBA cơ bản và nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG NHẬT GPS

