Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35, sunrise G, The manor central park, Nguyễn Xiển, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý, cập nhật, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán. Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến kế toán. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý, cập nhật, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel. Có kiến thức về kế toán. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel.
Có kiến thức về kế toán.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14TM2-C2, 14TM2–C3 SUNRISE G, KĐT The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

