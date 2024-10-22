Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature
- Hà Nội: VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất đơn hàng hằng ngày trên phần mềm
Phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát đi hàng, chuyển hàng hóa giữa các kho, xuất kho
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả NCC
Báo cáo tình hình đơn hàng, doanh số, công nợ định kỳ theo yêu cầu của quản lý
Xuất hóa đơn điện tử
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc do cấp trên giao phó
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính
Từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương
Độ tuổi: 24 - 32 tuổi
Kỹ năng thu hồi công nợ và quản lý đơn hàng; ưu tiên có kinh nghiệm kế toán bán hàng
Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán (như Misa)
Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, google sheet)
Khả năng xử lý nhanh các tình huống trong công việc
Cẩn thận; có trách nhiệm; chủ động; cầu tiến
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có laptop cá nhân
Tại Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 10 triệu
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Kế toán viên --> Kế toán Tổng hợp --> Kế toán trưởng
Quyền lợi BHXH, BHYT, team building, du lịch hàng năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, quà tặng vào các dịp lễ tết..
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty: kỹ năng mềm, chuyên môn kế toán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
