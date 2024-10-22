Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VG Building, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất đơn hàng hằng ngày trên phần mềm Phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát đi hàng, chuyển hàng hóa giữa các kho, xuất kho Theo dõi công nợ phải thu, phải trả NCC Báo cáo tình hình đơn hàng, doanh số, công nợ định kỳ theo yêu cầu của quản lý Xuất hóa đơn điện tử Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên Chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính Từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương Độ tuổi: 24 - 32 tuổi Kỹ năng thu hồi công nợ và quản lý đơn hàng; ưu tiên có kinh nghiệm kế toán bán hàng Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán (như Misa) Thành thạo tin học văn phòng (excel, word, google sheet) Khả năng xử lý nhanh các tình huống trong công việc Cẩn thận; có trách nhiệm; chủ động; cầu tiến Chịu được áp lực cao trong công việc Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Kế toán viên --> Kế toán Tổng hợp --> Kế toán trưởng Quyền lợi BHXH, BHYT, team building, du lịch hàng năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, quà tặng vào các dịp lễ tết.. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty: kỹ năng mềm, chuyên môn kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Độc Mộc Nature

