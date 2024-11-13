Tuyển Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21

- 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thu ngân:
- Đối chiếu phiếu tư vấn, lập đơn hàng và thu tiền khách hàng.
- Giám sát quy định bán hàng, thanh toán khách hàng, đối chiếu giao dịch tiền mặt, thẻ, ngân hàng.
2. Báo cáo doanh thu:
- Xuất hóa đơn bán hàng.
- Lập báo cáo doanh thu dịch vụ.
3. Tính hoa hồng:
- Tính và xác nhận hoa hồng cho nhân viên theo chính sách đã đặt ra.
- Đảm bảo tính chính xác và quy trình chi trả hoa hồng đúng hạn.
4. Báo cáo khác:
- Tập hợp dữ liệu, lập báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.
- Phối hợp các đơn vị liên quan, đảm bảo quy trình vận hành đúng quy định và dữ liệu được ghi chép đầy đủ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cao đẳng.
2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm sale admin (trợ lý kinh doanh), có background kế toán là lợi thế. Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực spa, thẩm mỹ.
3. Thành thạo Word, Excel, biết sử dụng Power Querry.
4. Kỹ năng giao tiếp, nhìn nhận vấn đề và xử lý tình huống tốt.
5. Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, tư duy logic tốt.
6. Làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 8 - 12 triệu VND + các khoản thưởng theo hiệu quả công việc (Nếu có)
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật (12 ngày/năm), cùng với các ngày lễ, Tết theo quy định.
- Tăng lương định kỳ: Được xem xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc và thâm niên.
- Có cơ hội hưởng ưu đãi giảm giá dịch vụ thẩm mỹ của phòng khám.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21-23 Đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

