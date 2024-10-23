Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 đường 3/2 - P.12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán, kiểm tra, ghi chép và quản lý chứng từ kế toán.

- Quản lý sổ sách, hóa đơn, tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ kế toán trong ngành trang sức.

- Theo dõi và quản lý công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) và phân tích số liệu tài chính để hỗ trợ đưa ra quyết định quản lý.

- Kiểm soát và tối ưu hóa quy trình thu chi nội bộ, giám sát các khoản mục chi phí để đảm bảo tính hiệu quả.

- Hỗ trợ trong việc kiểm tra, đối chiếu và quản lý dữ liệu hàng tồn kho (đặc biệt trong lĩnh vực trang sức và kim cương).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế Toán và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trong các lĩnh vực trang sức, thời trang cao cấp, hoặc các ngành liên quan.

- Thành thạo các quy định pháp luật về kế toán, thuế, và có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực Việt Nam

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương tự).

- Có khả năng giao tiếp, quản lý nhóm, phân công công việc và giám sát các nhân viên cấp dưới.

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

- Trung thực, cẩn thận, chi tiết và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu suất công việc.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên các vị trí quản lý cấp cao hơn trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin