Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60 đường Trường Sơn, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhập dữ liệu kinh doanh, doanh thu của lái xe và quầy hàng ngày vào phần mềm.
Theo dõi doanh thu của lái xe, nhắc nhở đôn đốc lái xe nộp doanh thu hàng ngày.
Hàng tuần xuất báo cáo số liệu trên phần mềm quản lý để theo dõi và làm báo cáo gửi cấp trên.
Thời gian: Ngày làm 9 tiếng. từ 06h đến 15h ; 07h đến 16h ; 08h đến 17h, từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Vận chuyển trực thuộc Công ty, Tòa nhà TCP nhà ga Quốc nội, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tp.HCM.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 – 40 tuổi.
Trình độ: Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực trong công việc
Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.
Ưu tiên nữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ/tháng, phụ cấp cơm trưa 730.000đ/tháng
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định khi được ký hợp đồng chính thức.
Được khám sức khỏe 1 lần/năm.
Phép năm: làm 1 tháng được hưởng 1 ngày phép.
Được tham gia đào tạo nâng cao trình độ nghiệm vụ theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Đường Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM

