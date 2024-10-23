Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đỗ Xuân Hợp, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc tại chuỗi Siêu Thị Mini MLD

- Thu chi tiền hàng hằng ngày.

- Kiểm soát, hạch toán số liệu về toàn bộ Doanh thu hàng hóa dịch vụ của công ty.

- Lập các dự trù chi tiêu hàng tuần, tháng, quý, năm theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

- Lập các sổ sách kế toán, theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các giao dịch tài chính của công ty.

- Kiểm soát được hàng hóa của công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng Chuyên ngành: kế toán – kiểm toán Kinh nghiệm: Từ 2 năm kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp Thương mại, sản xuất, dịch vụ (ưu tiên cho các ứng viên đã từng làm kế toán tổng hợp tại các chuỗi siêu thị). Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng ít nhất một phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm : 9-15 tr

- Chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ALI VIỆT NAM

