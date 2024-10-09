Tuyển Bảo hiểm TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch ngân sách hoạt động. Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị. Xây dựng chuẩn mực quản trị tài chính, kế toán. Lập báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế. Kiểm soát thực thi ngân sách ngân sách kinh doanh, ngân sách hoạt động và ngân sách đầu tư. Hậu kiểm tuân thủ chuẩn mực của TCT.
Lập kế hoạch ngân sách hoạt động.
Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo quản trị.
Xây dựng chuẩn mực quản trị tài chính, kế toán.
Lập báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế.
Kiểm soát thực thi ngân sách ngân sách kinh doanh, ngân sách hoạt động và ngân sách đầu tư.
Hậu kiểm tuân thủ chuẩn mực của TCT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp,...
2. Kinh nghiệm làm việc
Có từ 03 - 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến kế toán kiểm soát, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, phân tích tài chính Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Kiểm toán Big4
Có từ 03 - 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến kế toán kiểm soát, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, phân tích tài chính
Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Kiểm toán Big4
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng
Hiểu biết về tài chính kế toán, kế toán quản trị và pháp luật thuế. Tiếng Anh tốt, hiểu biết về IFRS là một lợi thế Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu. Kỹ năng nhận diện rủi ro về tài chính. Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm tra, phân tích thông tin, tổng hợp số liệu, lên báo cáo. Khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực được phân công. Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Hiểu biết về tài chính kế toán, kế toán quản trị và pháp luật thuế.
Tiếng Anh tốt, hiểu biết về IFRS là một lợi thế
Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
Kỹ năng nhận diện rủi ro về tài chính.
Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm tra, phân tích thông tin, tổng hợp số liệu, lên báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực được phân công.
Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
4. Năng lực cốt lõi
Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc. Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Toà nhà Harec - Số, 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

