Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

KẾ TOÁN CHUYÊN QUẢN: DOANH THU / CHI PHÍ / GIÁ VỐN / KẾT QUẢ KINH DOANH

Quản lý hợp đồng với khách hàng thầu phụ một cách khoa học. Phân tích và nắm chắc các hợp đồng với hách hàng, thầu phụ, phương án kinh doanh. Hàng tháng thực hiện xác nhận các khoản doanh thu và chi phí tương ứng trong ký, căn cứ vào chứng từ kế toán và các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ lập phiếu kế toán hạch toán thu nhập, chi phí. Căn cứ vào yêu cầu xuất hóa đơn của bộ phận bán hàng, kiểm tra xác nhận, xuất hóa đơn và chuyển trả hóa đơn đầy đủ cho khách hàng. Giám sát và hạch toán đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu, thu hồi đầy đủ hóa đơn chứng từ đầu vào, chi phí làm hàng. So sánh hiệu quả từng hợp đồng với phương án kinh doanh, phân tích nguyên nhân sai lệch. Phân tích công nợ theo tuổi nợ, thu hồi công nợ, thanh toán nợ đến hạn. Phối hợp với bộ phận bán hàng, đơn vị thành viên, thầu phụ để giải quyết các thương vụ, hạn chế tối đa tổn thất cho Công ty. Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ, theo yêu cầu.

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ: CHI PHÍ PHÂN BỔ / DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN / PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Hàng tháng phân bổ các khoản chi phí đã trả, phân bổ các khoản doanh thu chưa xuất hóa đơn. Trích trước doanh thu chưa xuất hóa đơn và giá vốn tương ứng. Lưu giữ chứng từ đầy đủ, khoa học. Quản lí hồ sơ theo từng khách hàng, thầu phụ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi dưới 35 Tốt nghiệp Đại học các ngành như: Kế toán, Tài chính Có 03 năm kinh nghiệm về kế toán trở lên Có kỹ năng quản lý công việc, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Có tinh thần trách nhiệm, đáng tin cậy, cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Có kỹ năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí Có xe đưa đón cho CBCNV ở xa Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

