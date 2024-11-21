Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Giám sát tất cả các giao dịch kênh bán buôn

- Đối chiếu các tài khoản tiền mặt, ngân hàng, AR, tiền gửi, doanh thu vào sổ cái

- Chuẩn bị các bút toán hàng tháng

- Kiểm tra tiền mặt hàng tháng tại tất cả các tài khoản ngân hàng, kiểm tra và đối chiếu sự khác biệt của dữ liệu với các bằng chứng được hỗ trợ bởi tài liệu lý do

- Đảm bảo rằng việc đối chiếu doanh thu được khớp với tất cả các hệ thống bán hàng

- Chịu trách nhiệm quản lý và đối chiếu báo cáo CF, MC và dữ liệu xuất hóa đơn trả sau.

- Theo dõi và đặt trước giao dịch đặt cọc và hoàn tiền

- Kích hoạt SC trên VMS, giải quyết vấn đề của khách hàng với Call Center và PIC / tổng đài liên quan ..

- Xuất hóa đơn VAT cho các đại lý, chi nhánh

- Chịu trách nhiệm về tất cả việc điền, ghi nhãn và duy trì các tài liệu liên quan đến AR

- Kiểm tra và phát hành Đơn đặt hàng về số lượng, biểu giá và thời hạn tín dụng của hợp đồng nhà phân phối

- Chuẩn bị báo cáo định kỳ và một lần theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp