Tuyển Kế toán Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát tất cả các giao dịch kênh bán buôn
- Đối chiếu các tài khoản tiền mặt, ngân hàng, AR, tiền gửi, doanh thu vào sổ cái
- Chuẩn bị các bút toán hàng tháng
- Kiểm tra tiền mặt hàng tháng tại tất cả các tài khoản ngân hàng, kiểm tra và đối chiếu sự khác biệt của dữ liệu với các bằng chứng được hỗ trợ bởi tài liệu lý do
- Đảm bảo rằng việc đối chiếu doanh thu được khớp với tất cả các hệ thống bán hàng
- Chịu trách nhiệm quản lý và đối chiếu báo cáo CF, MC và dữ liệu xuất hóa đơn trả sau.
- Theo dõi và đặt trước giao dịch đặt cọc và hoàn tiền
- Kích hoạt SC trên VMS, giải quyết vấn đề của khách hàng với Call Center và PIC / tổng đài liên quan ..
- Xuất hóa đơn VAT cho các đại lý, chi nhánh
- Chịu trách nhiệm về tất cả việc điền, ghi nhãn và duy trì các tài liệu liên quan đến AR
- Kiểm tra và phát hành Đơn đặt hàng về số lượng, biểu giá và thời hạn tín dụng của hợp đồng nhà phân phối
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ và một lần theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương, Đà Nẵng

