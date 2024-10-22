Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH KTĐ làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu dân cư Đông An Phụ, phường An Phụ, Kinh Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

– Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp;

– Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;

– Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty;

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và vi tính văn phòng;

– Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH KTĐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

– Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác;

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

– Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;

– Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;

– Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH KTĐ

