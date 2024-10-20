Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 283/49 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra chứng từ kế toán:

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ thuế hiện hành và theo quy trình của công ty.

2. Hạch toán:

Thực hiện hạch toán cho các giao dịch phát sinh hàng ngày bao gồm chi phí lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN. Đối chiếu và tính toán thưởng cho các phòng ban liên quan theo quy chế công ty, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thanh toán.

Thực hiện hạch toán cho các giao dịch phát sinh hàng ngày bao gồm chi phí lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN.

Đối chiếu và tính toán thưởng cho các phòng ban liên quan theo quy chế công ty, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thanh toán.

3. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT:

Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra. Lập báo cáo thuế GTGT đúng theo quy định, bao gồm xuất hóa đơn đầy đủ và chính xác.

Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.

Lập báo cáo thuế GTGT đúng theo quy định, bao gồm xuất hóa đơn đầy đủ và chính xác.

4. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ:

Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến trích khấu hao tài sản, CCDC và phân bổ chi phí trả trước, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ theo quy định.

Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến trích khấu hao tài sản, CCDC và phân bổ chi phí trả trước, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ theo quy định.

5. Theo dõi, trích khấu hao tài sản và kiểm soát số dư tài khoản:

Theo dõi và trích khấu hao tài sản, CCDC và phân bổ chi phí trả trước đến cuối kỳ. Kiểm soát và giải trình số dư của các tài khoản kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin.

Theo dõi và trích khấu hao tài sản, CCDC và phân bổ chi phí trả trước đến cuối kỳ.

Kiểm soát và giải trình số dư của các tài khoản kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin.

6. In ấn, lưu trữ chứng từ:

Thực hiện việc in ấn, lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc tài chính. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp. Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc kế toán và luật thuế. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông tin tốt. Thành thạo việc sử dụng phần mềm kế toán và bộ công cụ Microsoft Office.

Bằng cử nhân/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc tài chính.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc kế toán và luật thuế.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày thông tin tốt.

Thành thạo việc sử dụng phần mềm kế toán và bộ công cụ Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội Được tham gia các hoạt động Team buidling Được review tăng lương 3-6 tháng lần

Được đóng bảo hiểm xã hội

Được tham gia các hoạt động Team buidling

Được review tăng lương 3-6 tháng lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHOPCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin