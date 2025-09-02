Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

- Chịu trách nhiệm về hoạt động Tài chính Kế toán thuế chung của Công ty trước ban giám đốc và pháp luật; (không bao gồm số liệu quản trị nội bộ).

- Làm việc với Ngân Hàng, hồ sơ vay và cấp hạn mức tín dụng Theo dõi hạn mức vay, giải ngân ngân hàng

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng cung cấp và giải trình số liệu;

- Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;

- Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNCN định kỳ theo quy định thuế. Xây dựng các quy chế, quy định về tài chính kế toán phù hợp với luật pháp và thực tiễn của Công Ty;

- Tổ chức quản lý, ký tá phụ trách kế toán/kế toán trưởng trên chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý chứng từ phát sinh liên quan đến số liệu thuế, từ chi tiết đến tổng hợp

- Kinh nghiệm kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi - nhập - xuất...phục vụ kinh doanh tại Công ty;

- Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính;

- Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan.

- Kỹ năng: Thành thạo phần mềm Excel, Word.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Có kiến thức/kỹ năng, am hiểu về nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán.

- Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, luật liên quan đến tổ chức tài chính kế toán, thuế,...

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp; Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt;

- Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, cường độ áp lực công việc cao;

- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt;

- Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.

- Lương cứng 15 – 20 triệu ( thoả thuận theo năng lực)

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, thưởng tháng lương thứ 13

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa;

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật;

- Được hưởng chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN

