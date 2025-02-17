Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ichico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Ichico
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Ichico

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Ichico

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc , Đông Anh và 316 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

+ Tiếp nhận đơn hàng, vào phiếu bán hàng trên PM Misa
+ Theo dõi xuất nhập tồn kho.
+ Báo cáo tổng hợp bán hàng.
+ Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 2 năm ở vị trí tương đương, biết làm báo cáo thuế
- Biết sử dụng Word, Excel, phần mềm quản lý bán hàng MISA.
- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực.

Tại Công Ty TNHH Ichico Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng: 10-12tr
-Các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần.
-Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ichico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ichico

Công Ty TNHH Ichico

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

