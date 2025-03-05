Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 2, CTT4, KĐT Luxury Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tiếp nhận chứng từ thanh toán của các bộ phận, kiểm tra, kiểm soát và thực hiện thanh toán .
- Hạch toán toàn bộ các ghi nhận phát sinh chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán.
- Lập chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ và phân bổ .
- Kiểm tra, đối chiếu các tài khoản chi tiết và tổng hợp.
- Thực hiện các công tác liên quan đến thanh toán chi phí của công ty, giao dịch với ngân hàng.
- Phân loại và hạch toán và hoàn thiện chứng từ, sổ sách sổ thuế.
- Làm các báo cáo thuế định kỳ tháng/quý/năm chính xác, đúng quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ, tham gia công tác kiểm kê toàn công ty khi có phát sinh.
- Cập nhật kịp thời các quy định của nhà nước liên quan đến công tác kế toán để kịp thời tư vấn hỗ trợ cùng kế toán trưởng hoàn thành các công tác liên quan đến kế toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu và phân công của kế toán trưởng và Ban Giám Đốc (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thông thạo phần mềm kế toán MISA (AMIS).
- Tối thiểu từ 2 năm trở lên vị trí kế toán tổng hợp công ty về sản xuất hoặc thương mại.
vị trí kế toán tổng hợp công ty về sản xuất hoặc thương mại.
- Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, tin học văn phòng,…
Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, tin học văn phòng,…
- Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên am hiểu các nền tảng bán hàng trên các kênh mạng xã hội.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành: Kế Toán, Kiểm Toán.
- Tuổi: từ 25 tuổi đến 40 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10,000,000 – 13,000,000 vnđ
- Phụ cấp ăn trưa: 500,000 vnđ
- Tham gia BHXH, BHYT, thưởng lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm…theo quy đinh của công ty và Luật lao động.
- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập…cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT4-02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

