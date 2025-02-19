Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 114 Vũ Xuân Thiều Phúc Lợi Long Biên Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong các dự án xây dựng.
- Công tác kiểm tra dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình và quản lý chi phí
- Báo cáo nội bộ
- Thực hiện kê khai các loại thuế của Doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học: Chuyên ngành Kế toán, kế toán doanh nghiệp. Có kinh nghiệm làm việc trong công ty lĩnh vực xây lắp ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng Word, excel, …
- Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Tại Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 13 triệu / tháng
- Thời gian làm việc từ T2-T7
- Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty Cổ Phần Nicotex Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 114 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

