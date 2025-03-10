Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VELAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D24 - NV14, Ô 25, Khu D, KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, Hà Đông, HN, Quận Hà Đông

Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ.

Thu thập thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....

Sắp xếp chứng từ: Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự thời gian và khoa học

Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước.Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn... theo quy định.

Lập BCTC năm, báo cáo thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... theo quy định.

Nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có) Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty (nếu có).

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí kế toán

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Là người cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực

- Lương cứng cạnh tranh hấp dẫn từ 10tr -15tr + Trợ cấp chuyên cần + Thưởng + Lương Tháng 13

- Đồng nghiệp thân thiện, môi trường năng động, trẻ trung.

- Thử việc 1 tháng, cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…).

- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật

- Được đi du xuân du lịch trong nước 1 lần/ năm.

