Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
- Hà Nội:
- P103
- 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
Hạch toán, thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sải cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng công ty
Các công việc liên quan đến thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN, ...
Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi
Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết
Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng)
Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (được hỗ trợ từ bộ phận chuyên môn)
Hỗ trợ P.HCNS một số công việc: BHXH, chấm công, tính lương
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty
Hỗ trợ review hợp đồng cho hoạt động agency
Cung cấp tài liệu cho các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Luật thuế và các quy định về thuế
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo các phần mềm kế toán
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, phân tích
Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, cẩn thận trong công việc
Do đặc thù KH cá nhân nên không phải xuất hóa đơn nhiều
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy
Nghỉ trưa: 12h30 - 13h30
Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trong tháng
2. Quyền lợi
Lương cứng: 10.000.000đ - 16.000.000đ/tháng
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Được cung cấp máy tính làm việc
Nghỉ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật
Thưởng chủ động và hiệu suất công việc hàng tháng
Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty
Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
