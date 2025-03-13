Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P103 - 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty

Hạch toán, thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sải cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng công ty

Các công việc liên quan đến thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN, ...

Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi

Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng)

Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (được hỗ trợ từ bộ phận chuyên môn)

Hỗ trợ P.HCNS một số công việc: BHXH, chấm công, tính lương

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty

Hỗ trợ review hợp đồng cho hoạt động agency

Cung cấp tài liệu cho các bộ phận liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kiến thức về Luật thuế và các quy định về thuế

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo các phần mềm kế toán

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, phân tích

Trung thực, tỉ mỉ, nhiệt tình, cẩn thận trong công việc

Do đặc thù KH cá nhân nên không phải xuất hóa đơn nhiều

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy

Nghỉ trưa: 12h30 - 13h30

Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trong tháng

2. Quyền lợi

Lương cứng: 10.000.000đ - 16.000.000đ/tháng

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Được cung cấp máy tính làm việc

Nghỉ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật

Thưởng chủ động và hiệu suất công việc hàng tháng

Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty

Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

