Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 159 Võ Văn Bích, ấp 1, xã Tân Thạnh Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán.

Phân loại, tổng hợp, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý sai sót.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tính lương

Kiểm tra, cung ứng cho dịch vụ thuế, khai báo BHXH cho NV

Theo dõi công nợ, soạn thảo hợp đồng kế toán

Quản lí, kiểm tra thu- chi , kiểm tra xuất nhập tồn từ số liệu kho

Tính giá thành sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành sản xuất vừa và nhỏ

Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, các quy định của pháp luật về kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel, Word, Tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch và triển khai thực hiện.

Tại Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (10 – 20 triệu)

Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN

Phụ cấp cơm , xăng xe, nhà trọ

Thưởng lễ, tết

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc

Môi trường làm việc năng động

Làm ½ ngày thứ bảy (khi hoàn thành xongcông việc ) và nghỉ các ngày lễ , tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nhựa Gia Hân

