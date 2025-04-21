Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Xuất Hóa đơn Hàng bán các Kênh: OTC, TMĐT, Online

- Xử lý các phát sinh hóa đơn khi có đơn hoàn: check và hủy HĐ

- Tổng hợp tình trạng hóa đơn xuất trong kỳ báo cáo. Lập SS04 khi có sửa đổi về nội dung: Tên Khách hàng, Địa chỉ, Tên người mua hàng.

- Lập HĐ thay thế hoặc điều chỉnh khi có sai sót đối với các HĐ đã xuất trước đó: MST, số lượng, tiền, chiết khấu, thuế suất, email, Mã CQT ...

- Tải dữ liệu SSE thuế & M-invoice trong tháng, check & đối chiếu các dữ liệu: số HĐ-số đồng bộ; Ngày xuất HĐ; Các mặt hàng có khớp nhau về Mã hàng, số lượng, tiền trước thuế, tiền thuế, tiền sau thuế, thuế suất, các chương trình khuyến mại không, nếu có kịp thời làm điều chỉnh, thay thế.

- Theo dõi tồn kho lodate, theo dõi tồn kho thuế so với hàng thực tế. Hàng ngày check tồn kho lodate sau khi đã xuất HĐ, để đảm bảo tồn kho ko bị âm hàng.

- Sau khi Hủy HĐ, check lại tồn kho để cân đối với thực tế.

- Xuất Phiếu báo Lô date với các KH có yêu cầu phát sinh.

- Lập Phiếu xuất kho, xuất vật dụng, phiếu xuất ngoài. Lập phiếu xuất các Chương trình từ P.KD & P.MKT có phát sinh và xuất hóa đơn

- Lập phiếu: nhập kho, xuất kho, điều chuyển nội bộ: Phiếu Nhập kho: Vật dụng, hàng hóa, phiếu nhập hàng nhập lại…

- Phiếu điều chuyển vật dụng, hàng hóa với các Chi nhánh Miền Nam, Miền Trung