Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nhà máy sản xuất

- Lô 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp, theo dõi công nợ phải trả, phải thu
Hạch toán và kiểm soát tất cả các giao dịch với nhà cung cấp
Đối chiếu công nợ và lập kế hoạch thanh toán của các nhà cung cấp
Hạch toán và theo dõi tồn kho NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm và định mức NVL
Làm báo cáo tài chính nội bộ
Hạch toán các chi phí thuế
Kê khai thuế tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
Có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo các hàm tính toán trong Excel (Sumif, Sumifs, Countif, Countifs), dùng được hàm kết hợp
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc
Đã lập báo cáo thuế
Biết sử dụng phần mềm Misa …

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 triệu
Đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc
Chế độ ngày nghỉ: Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định
Thưởng Tết âm lịch, Thưởng các ngày lễ …
Quà tặng Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết Trung Thu, học sinh giỏi,…
Tham gia sinh nhật tháng, du lịch hè
Nhiều chế độ đãi ngộ khác,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy sản xuất - Lô 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

