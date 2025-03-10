Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà máy sản xuất - Lô 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp, theo dõi công nợ phải trả, phải thu

Hạch toán và kiểm soát tất cả các giao dịch với nhà cung cấp

Đối chiếu công nợ và lập kế hoạch thanh toán của các nhà cung cấp

Hạch toán và theo dõi tồn kho NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm và định mức NVL

Làm báo cáo tài chính nội bộ

Hạch toán các chi phí thuế

Kê khai thuế tháng, quý, năm theo quy định của Nhà nước

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

Có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng thành thạo các hàm tính toán trong Excel (Sumif, Sumifs, Countif, Countifs), dùng được hàm kết hợp

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc

Đã lập báo cáo thuế

Biết sử dụng phần mềm Misa …

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 triệu

Đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc

Chế độ ngày nghỉ: Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định

Thưởng Tết âm lịch, Thưởng các ngày lễ …

Quà tặng Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết Trung Thu, học sinh giỏi,…

Tham gia sinh nhật tháng, du lịch hè

Nhiều chế độ đãi ngộ khác,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin