Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- D01 – L04 An Vượng – Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi – quản lý hợp đồng, dự toán công trình
- Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành.
- Dựa vào dự toán trúng thầu, bóc tách chi phí để hạch toán.
- Đọc kỹ dự toán công trình, bám sát vào bảng bóc tách chi phí
- nắm chính xác định mức chi phí để khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức dự toán.
Theo dõi các khoản chi phí, công nợ
- Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, vận hành trang thiết bị... phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức
– xác định nguyên nhân, các khoản chi phí khác ngoài kế hoạch dự toán...
- Lập – theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế.
- Theo dõi công nợ phải thu-phải trả, tạm ứng.
Hạch toán
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục. Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch giá thành
– đề xuất giải pháp hạ giá thành có hiệu quả và hợp lý.
- Kiểm tra tính hợp lệ - chính xác của các chứng từ kế toán trước ghi sổ - hạch toán.
Lập báo cáo
- Lập báo cáo khi phát hiện các khoản chênh lệch so với định mức, các khoản chi phí phát sinh ngoài dự toán.
- Lập các báo cáo, cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc khi có yêu cầu.
- Lập tờ khai thuế hàng tháng/quý.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ.
Các công việc khác
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành và các hóa đơn liên quan. - Phân loại, lưu trữ sổ sách kế toán theo quy định.
- Tham gia các cuộc họp liên quan, thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
- Nữ, Độ tuổi dưới 38, Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho các công ty về lĩnh vực Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
- Hiểu rõ luật Thuế, Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
- Am hiểu về Pháp Luật, Luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, và Tài chính Ngân Hàng.
- Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12- 15tr/tháng hoặc theo năng lực phụ trách công việc.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí quản lý
- Hưởng đầy đủ các chế độ: . Đóng BHXH theo Luật; .
- Làm việc 7.5h/ngày: 8h-12h, 13h30-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 .
- Thưởng % doanh thu theo phòng, Tháng lương 13, ngày phép, ngày lễ tết, du lịch, liên hoan, thăm hỏi tặng quà... theo chế độ của công ty. .
- Chế độ xét duyệt tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D01 - L04 An Vượng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

