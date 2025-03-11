Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 54 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

Kế toán tổng hợp

- Quản lý sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.

- Nhập liệu, cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng,

- Chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh toán các giao dịch quốc tế (nếu có)

- Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, trích khấu hao TSCĐ,..

- Kiểm tra giá vốn, giá thành sản phẩm.

- Lập báo cáo theo quy định như tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tài chính năm….

- Thực hiện những công việc phát sinh khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính, kế toán.

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Sử dụng thành tạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán…, tính toán nhạy bén.

- Tiếng Anh: đọc hiểu hợp đồng/đơn hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

- Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn

- Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt

