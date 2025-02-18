Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà A - Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Quản lý sổ sách, BCTC, cân đối thu chi và kiểm soát dòng tiền

Thực hiện kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN…)

Kiểm tra, đối chiếu công nợ, thực hiện thanh toán, thu hồi công nợ

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan

Kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, đảm bảo tuân thủ quy định

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính...

Kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản

Am hiểu về các quy định thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 16.000.000

Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, teambuilding, du lịch hàng năm...

Thưởng lễ tết, thưởng dự án, quà tặng dịp đặc biệt, chính sách ma chay hiếu hỉ...

Hỗ trợ gửi xe, chi phí công tác

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện

Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

