Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex
- Hà Nội:
- Tòa nhà A
- Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tổng hợp, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Quản lý sổ sách, BCTC, cân đối thu chi và kiểm soát dòng tiền
Thực hiện kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN…)
Kiểm tra, đối chiếu công nợ, thực hiện thanh toán, thu hồi công nợ
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan
Kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, đảm bảo tuân thủ quy định
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản
Am hiểu về các quy định thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, teambuilding, du lịch hàng năm...
Thưởng lễ tết, thưởng dự án, quà tặng dịp đặc biệt, chính sách ma chay hiếu hỉ...
Hỗ trợ gửi xe, chi phí công tác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI