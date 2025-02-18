Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà A

- Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Quản lý sổ sách, BCTC, cân đối thu chi và kiểm soát dòng tiền
Thực hiện kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN…)
Kiểm tra, đối chiếu công nợ, thực hiện thanh toán, thu hồi công nợ
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan
Kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, đảm bảo tuân thủ quy định

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính...
Kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản
Am hiểu về các quy định thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 16.000.000
Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, teambuilding, du lịch hàng năm...
Thưởng lễ tết, thưởng dự án, quà tặng dịp đặc biệt, chính sách ma chay hiếu hỉ...
Hỗ trợ gửi xe, chi phí công tác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

