Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 246 Đường 3.1, Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nhiệm vụ:

Quyền hạn

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ KẾT NỐI GC PRO SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15Tr

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.

Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN .... và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty

Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng thứ 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ KẾT NỐI GC PRO SHOP

