Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CREATIVE SPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 23 - Tòa nhà Discovery - 302 Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý;

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, cân đối mua vào/ bán ra, các chứng từ ngân hàng, thu, chi, công nợ, hàng hóa, bảo hiểm, tiền lương, BC quyết toán thuế.

Xuất hóa đơn, nộp các báo cáo thuế theo quy định, làm báo cáo tài chính thuế hàng tháng

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, rà soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Thực hiện các công việc kế toán về hạch toán về kê khai và nộp BC định kỳ, kiểm soát, chi phí, công nợ, khấu hao, các nội dung có liên quan khác.

Theo dõi, bảo quản tình trạng sổ sách kế toán, tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp hàng tháng cho khách hàng.

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế về các vấn đề liên quan thuế của Công ty

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh ;

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình Công ty;

Lập báo cáo tài chính quản trị, các báo cáo theo yêu cầu của BG

Quản lý số liệu của một tệp khách hàng cụ thể của Công ty

Kiểm soát độc lập Doanh thu, chi phí 1 số dự án riêng của Công

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, biết làm Báo cáo tài chính năm, báo cáo thuế.

Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, ...)

Biết các phần mềm kế toán, ưu tiên là phần mềm Misa, ...

Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ những khó khăn trong công việc với đồng nghiệp.

Năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm mạnh về thuế.

Mức lương từ 12 - 17 triêu + Phụ cấp

Có cơ chế thu nhập ghi nhận xứng đáng với hiệu quả công việc đóng góp;

Review lương định kỳ

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, quyết liệt, nói không với drama, thẳng thắn feedback và minh bạch giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng

Văn phòng thoải mái, được trang bị đầy đủ tiện nghi.

