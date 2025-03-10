Tuyển Kế toán tổng hợp Hợp tác xã Đà Bắc Green làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu liên cơ quan liên minh hợp tác xã Việt Nam, 149 Giảng Võ,Hà Nội

- Tổ chức bộ máy kế toán và điều hành bộ máy kế toán, thực hiện công tác hạch toán kế toán, bao gồm tất cả các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ, doanh thu - chi phí, TSCĐ-CCDC, thuế, xuất khẩu, tổng hợp.

- Nghiên cứu, soạn thảo và cải tiến các quy định, quy trình liên quan đến bộ phận kế toán.

- Kế toán sản xuất và theo dõi việc phân phối các sản phẩm gia công.

- Lập tờ khai thuế VAT, TNDN.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của các loại chứng từ, hoàn thiện chứng từ.

- Theo dõi công nợ, lập kế hoạch thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn của HTX.

- Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

- Lập kế hoạch tài chính định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

- Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính các dự án mà HTX thực hiện. Tư vấn, tham mưu cho Tổng Giám đốc HTX việc sử dụng các nguồn lực tài chính của HTX.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.

- Theo dõi, quản lý nguồn vốn và tài sản của HTX.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế nếu có.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của TGĐ.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Am hiểu luật doanh nghiệp và luật thuế.

- Có khả năng phán đoán và xử lý tình huống.

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Thành thạo phần mềm tin học văn phòng, word, excel, phần mềm kế toán

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất

- BHXH theo quy định của HTX khi ký HĐLĐ chính thức

- Giờ làm việc thông thường: 8h30 - 12h, 13h - 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

- Chế độ phúc lợi: Thưởng, sinh nhật, các phúc lợi khác theo chính sách của HTX

- Môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển

