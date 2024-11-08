Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP kiến trúc phong cảnh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2 Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân,, Quận Thanh Xuân

- Giám sát thực hiện quy chế tài chính Công ty.

- Lập sổ sách, báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, năm.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;

- Theo dõi chi phí các công trình, tổng hợp chi phí các công trình;

- Thực hiện xem xét, phê duyệt, thanh toán quyết toán các khoản chi tiêu nội bộ Công ty.

- Quản lý sổ sách kế toán, lưu trữ số liệu kế toán theo quy định.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng, kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp các quy định của pháp luật và đặc thù Công ty.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán các trường khối kinh tế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm fast) và các phần mềm tin học văn phòng thông dụng: word, excel, …

YÊU CẦU KHÁC:

- Yêu cầu trên 3 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán trưởng

- Trung thực, cẩn thận, năng động

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc.

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán.

- Nắm vững các quy định về Luật quản lý thuế

Tại Công ty CP kiến trúc phong cảnh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Quyền lợi: Được được định hướng nghề nghiệp và đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến theo năng lực thực sự.

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ: sinh nhật, du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả sản xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP kiến trúc phong cảnh Việt Nam

