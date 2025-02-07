Tuyển Kế toán tổng hợp Aj Rental Ltd., Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 14F , Ô đất A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Hạch toán các giao dịch liên quan đến ngân hàng, công nợ đầu vào, lương, tài sản cố định, tổng hợp;

• Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp;

• Làm tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế NTNN;

• Hỗ trợ KTT trong các hoạt động liên quan đến kế toán như: Kiểm toán, thanh kiểm tra thuế, hoàn thuế;

• Chịu trách nhiệm trong việc lưu trữ hồ sơ chứng từ;

• Làm một số báo cáo nội bộ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán, tuổi từ 24-32;

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, có khả năng làm việc chủ động, độc lập trong tư duy;

• Làm thêm giờ khi được yêu cầu;

• Có thể đi công tác (ngắn ngày) trong trường hợp được yêu cầu;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, Amis, các ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán dịch vụ, có thể giao tiếp TA là một lợi thế……

Tại Aj Rental Ltd., Co Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aj Rental Ltd., Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin