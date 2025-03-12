Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. QUYỀN LỢI
- Thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc hồ sơ phục vụ ghi nhận doanh thu hàng tháng của Trung tâm.
- Quản lý và điều hành công tác thu hồi công nợ, lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công nợ hàng tháng.
- Thanh toán chi phí của Trung tâm đảm bảo tuân thủ các KPI thanh toán của Công ty.
- Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách chi phí của Trung tâm.
- Chủ trì, phối hợp lập hồ sơ và tập hợp chứng từ Trung tâm tự tổ chức triển khai thực hiện thi công, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê máy, chi phí nhân công…
- Lưu trữ các loại giấy tờ, sổ sách liên quan đến công việc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

