Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

1. QUYỀN LỢI

- Thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên; Thưởng kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ, tết, nghỉ mát;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện uy tín;

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật;

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc hồ sơ phục vụ ghi nhận doanh thu hàng tháng của Trung tâm.

- Quản lý và điều hành công tác thu hồi công nợ, lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công nợ hàng tháng.

- Thanh toán chi phí của Trung tâm đảm bảo tuân thủ các KPI thanh toán của Công ty.

- Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách chi phí của Trung tâm.

- Chủ trì, phối hợp lập hồ sơ và tập hợp chứng từ Trung tâm tự tổ chức triển khai thực hiện thi công, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê máy, chi phí nhân công…

- Lưu trữ các loại giấy tờ, sổ sách liên quan đến công việc.